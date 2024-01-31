Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması

Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:37

Güncelleme: 31.01.2024 - 15:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.