Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini belirterek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:37
Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatçıları güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Sermayesini güçlendirdikleri Türk Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğine işaret eden Şimşek, "İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı haberleri Mehmet Şimşek haberleri ihracat haberleri

İlgili Haberler

Bakan Şimşek, turizm hedefini açıkladı

Bakan Şimşek, turizm hedefini açıkladı
Bakan Şimşek açıkladı: Kapatılan yasa dışı kumar sitesi sayısı 6 katına çıktı

Bakan Şimşek açıkladı: Kapatılan yasa dışı kumar sitesi sayısı 6 katına çıktı
Bakan Şimşek'ten ihracatçıya kur açıklaması

Bakan Şimşek'ten ihracatçıya kur açıklaması

En Çok Okunan Haberler