Batık kredi sorunu büyüyor: 53 günde 53 milyar TL'yi aşan artış!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:34

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:34

Takipteki krediler, 1 Ocak ile 17 Mart 2025 arasındaki 53 iş günü boyunca 53,7 milyar TL arttı. Özellikle bireysel kredilerdeki artış dikkat çekiyor.

Yüksek faiz oranları ve reel ücretlerdeki düşüş, takipteki kredi stokunun hızla yükselmesine yol açtı. Yasal takibe düşen kredi stoku, 17 Mart 2025 itibarıyla 347,3 milyar TL'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı. 17 Mart’ta yalnızca 5,6 milyar TL'lik bir artış yaşandı.

2024 yılının sonunda yüzde 1,83 olan takipteki kredi oranı, 17 Mart’ta yüzde 2,02’ye yükseldi. 2024 yılı, 293,6 milyar TL seviyesinde kapanmışken, 1 Ocak ile 17 Mart arasındaki 53 iş günü içinde toplamda 53,7 milyar TL arttı.

BİREYSEL KREDİLERDE SORUN DERİNLEŞİYOR

Bireysel kredilerdeki takip oranı, ticari kredilere kıyasla daha fazla arttı. 14 Mart itibarıyla bireysel ihtiyaç kredilerindeki takipteki oran yüzde 4,66'ya yükseldi. Geçen yıl sonunda bu oran yüzde 3,93’tü. Bu kalemde takipteki kredi stoku yılbaşından bu yana 16,1 milyar TL artarak 72,1 milyar TL'ye çıktı.

Bireysel kredi kartlarındaki takipteki kredi oranı ise 14 Mart itibarıyla yüzde 3,85 oldu. Bu oran geçen yılın sonunda yüzde 3,0’dı. Yılbaşından bu yana takipteki kredi stoku 19,7 milyar TL artarak 73,5 milyar TL’ye yükseldi.

Ticari kredilerdeki takipteki kredi stoku ise 18,4 milyar TL artarak 195,1 milyar TL’ye çıktı. Ticari kredilerdeki takip oranı yüzde 1,48 seviyesinde kaldı. Bu oran yılbaşında yüzde 1,46 ile benzer düzeydeydi.