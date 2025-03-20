Bakan Şimşek'in memnun olduğu tablo: O veriyi pas geçti!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 13:22

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılına ait işgücü istatistikleri, Türkiye’nin işgücü piyasasında önemli değişimlere işaret ediyor. Verilere göre, dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak kaydedildi. Bu oran, işsizlikle mücadeleye yönelik atılan adımların kısmi bir etkisini gösterse de, geniş tanımlı işsizlikteki dramatik artış bu olumlu gelişmeleri gölgede bırakıyor.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Ancak, asıl dikkat çeken gelişme, geniş tanımlı işsizlik oranındaki büyük artış oldu. 2024 yılında geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,7’ye yükselerek, 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Bu oran, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücünü de kapsıyor.

Geniş tanımlı işsizlik, dar tanımlı işsizlikten farklı olarak, yalnızca iş arayan ve çalışmaya hazır olan bireyleri değil, aynı zamanda yarı zamanlı çalışan kişileri de içeriyor. Ayrıca, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve hemen işe başlayamayacak durumda olanlar da bu kategoride yer alıyor. Bu geniş kapsamlı tanımlama, işsizlik oranlarını daha kapsamlı bir şekilde yansıtarak, işgücü piyasasında derinleşen sorunları gözler önüne seriyor.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTIŞI

Bununla birlikte, işgücü piyasasında 2024 yılında önemli bir artış yaşandı. 2024 yılında işgücü 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı da 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 1,2 puanlık bir artışla yüzde 49,5 seviyesine çıktı. Bu veriler, Türkiye’nin işgücü piyasasında istihdamın arttığını, ancak geniş tanımlı işsizlik oranındaki artışın bu olumlu gelişmelerin gölgesinde kaldığını gösteriyor.

SEKTÖREL İSTİHDAM DAĞILIMI

Sektör bazında ise, istihdam edilenlerin yüzde 14,8’i tarım sektöründe çalışırken, yüzde 20,7’si sanayi sektöründe yer aldı. İnşaat sektöründe yüzde 6,6, hizmet sektöründe ise yüzde 57,9 oranında istihdam gerçekleşti. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörlerinin istihdam içindeki payı bir miktar artarken, sanayi sektörünün payı azaldı. Tarım sektörünün payı ise sabit kaldı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 18,1 olarak kayıtlara geçti. İşsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 18,4 oldu. Bu oranlar, Türkiye’deki işgücü piyasasının daha fazla kişiyi kapsayacak şekilde sorunlar yaşadığını, ancak istihdamın arttığını, fakat aynı zamanda birçok kişinin tam zamanlı ve sürekli işler bulmakta zorlandığını gösteriyor.

BAKAN ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konu ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, işsizlik oranının 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesine inmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Son 12 yılın en düşük işsizlik oranı" ifadesini kullandı. Bu açıklama, işsizlik oranındaki düşüşün önemli bir gelişme olduğunu vurgulasa da, geniş tanımlı işsizlik oranındaki artış, bu olumlu tabloyu dengelemiş gibi görünüyor.