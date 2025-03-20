Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İkramiye ödemesinde tüm ayrıntılar...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Meclis'ten onay alındı mı? İşte tüm ayrıntılar...
Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine büyük bir merakla bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ödeme 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, bayram için ödeme takvimi de merak konusu haline geldi.
GÖZLER MECLİS GENEL KURULU'NDA
Bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33'lük kısıtlı bir artışla 4 bin TL'ye yükseldi. Ancak, bu zamlı ödeme için TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin henüz Meclis Genel Kurulu’nda onaylanması gerekiyor. Yasal süreç tamamlandığında ödeme takvimi duyurulacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesinin hesaplara 24-28 Mart haftası içinde yatırılmasının beklendiğini belirtti. Ödemeler, Meclis'ten onay geldikten sonra kısa süre içinde başlayacak.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri gibi yardımlar alanlar, şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar gören yurttaşlar bayram ikramiyesi almaya hak kazanıyor.
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