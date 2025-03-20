Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? İkramiye ödemesinde tüm ayrıntılar...

Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine büyük bir merakla bekleniyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak ödeme 4 bin TL'ye yükseldi.