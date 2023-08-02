Bayburt’ta ekmeğe yüzde 40 zam!

Bayburt’ta 220 gram ekmek, yeni zamla birlikte 7 liradan satılacak.

İHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:22
Bayburt’ta ekmeğe yüzde 40 zam!
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Bayburt’ta 5 liradan satılan ekmek 6 ayın ardından yeniden zam görerek, 7 lira oldu. En son 2023 yılının Şubat ayında 210 gram ekmek 4 lira iken, gramajı 220’ye çekilerek 5 lira yapılmıştı. 

Dün yapılan zam ile birlikte ekmek yüzde 40’ın üzerinde zam gördü. Bugünden itibaren geçerli olacak tarifeye göre 220 gram ekmek 7 liradan satılacak.

Hakkari’de alınan kararla birlikte 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanarak, 7 TL’ye yükseltilmişti.


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