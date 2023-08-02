Hakkari’de ekmeğe zam geldi

Hakkari’de ekmeğe zam geldi. İlde 5 liradan satılan ekmeğe yüzde 40 oranında zam yapılarak 7 liraya çıkartıldı. Ekmeğin yeni zamlı fiyatı bugün itibarıyla piyasada satılacağı açıklandı.

Yusuf Ziya Cansever
Yayınlanma: 02.08.2023 - 09:32
Hakkari’de ekmeğe zam geldi
Abone Ol google-news

Hakkari’de alınan kararla birlikte 5 TL olan 200 gram ekmeğe 2 TL zam uygulanarak, 7 TL’ye yükseltildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (HESOB), Hakkari Valiliği, Hakkari Belediyesi, Hakkari İl Tarım İl Müdürlüğü, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO),İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından artan maliyetler karşısında fırıncı esnafın daha fazla zarara uğramaması yönünde ekmeğe zam uygulanması kararı alındığı ifade edildi. 


hakkari Ekmek zam

İlgili Haberler

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam
Aldığı ekmekten fare pisliği çıktı, fırın hakkında jet işlem yapıldı

Aldığı ekmekten fare pisliği çıktı, fırın hakkında jet işlem yapıldı
Ekmek teknesi minibüsünü ateşe verdiler: 'İçimiz yandı'

Ekmek teknesi minibüsünü ateşe verdiler: 'İçimiz yandı'

En Çok Okunan Haberler