Burdur'da ekmeğe yüzde 50 zam

Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:20

Güncelleme: 01.08.2023 - 17:20

Seçimlerin ardından döviz kurunda başlayan hareketlilik ve vergilerdeki artışlar nedeniyle zam furyası sürüyor.

Zammın yaşandığı son kentlerden biri olan Burdur ve ilçelerinde 200 gramlık ekmeğin gramajı ve fiyatı artı.

Daha önce 5 liraya satılan ekmeğin fiyatı, gramajı 200’den 230’a yükseltilerek bugünden itibaren 7,5 liradan satılmaya başlandı.

10 liradan satılan tam buğday ekmek 15 liraya, 10 liradan satılan kepekli ekmek 13 liraya yükselirken 5 liradan satılan simit ve poğaça fiyatı da 7,5 lira olarak belirlendi. ekmek fiyatlarına zam geldi.

"ARTIK DEVLET DESTEKLEMİYOR"

Burdur’da fırın işleten Ahmet Tonkal, şöyle konuştu:

"Çok önce gelmesi gereken bir zamdı. Biliyorsunuz Türkiye’de artan maliyetler, un maliyetleri... Şu ana kadar devlet destekliyordu ama artık devlet desteklemiyor. Neredeyse una yüzde 110… Mayaya da aynı şekilde. Artan maliyetlerden dolayı gram artırarak biz de zam kararı almak zorunda kaldık. Gramajı artırmak fırıncı için kârlı bir iş değil ama yapacak bir şey yok, devletimiz böyle uygun görmüş. Fırın esnafı olarak biz de ona uymak zorundayız."