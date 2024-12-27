Baykar İtalyan şirketi satın alıyor: Cevdet Yılmaz'dan 'gurur verici' açıklaması

Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Baykar İtalyan şirketi satın alıyor: Cevdet Yılmaz'dan 'gurur verici' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 18:34

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace’in yeni sahibi olacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar’a satışına onay verdi. 

CEVDET YILMAZ: GURUR VERİCİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise gelişmeye dair X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Baykar tarafından havacılıkta köklü bir İtalyan şirketinin satın alınması hayırlı olsun. Gurur verici bu adımın iki ülkenin dostluğuna ve artan işbirliğine katkıda bulunmasını diliyorum."



Etiketler: #Baykar #Selçuk Bayraktar #Cevdet Yılmaz

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