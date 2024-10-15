MİT'ten 'El Kaide' operasyonu: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye topraklarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik terör saldırısı yaptığı tespit edilen terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

MİT'ten 'El Kaide' operasyonu: Ahmet Baykara Afrika'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 11:27

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre MİT, yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde, terör örgütü El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye topraklarındaki İdlib'de bulunan TSK üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığını tespit etti.

Ahmet Baykara'nın, takip edildiğini fark etmesi üzerine Afrika'ya kaçtığı belirlendi.

TSK'ye yönelik yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

Terörist Baykara'nın ifadesinde, sınır ötesinde TSK'ye yönelik düzenlediği eylemleri itiraf ettiği, Türkiye'deki birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği şahısların kim olduğunu da söylediği aktarıldı. 


Etiketler: #Milli İstihbarat Teşkilatı #Ahmet Baykara #El Kaide

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