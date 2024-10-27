Baykar'dan 'sahte reklam' açıklaması

Yayınlanma: 27.10.2024 - 15:53

Güncelleme: 27.10.2024 - 15:53

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Baykar'dan yapılan açıklama ile sosyal medyada şirketin ismi ile yayınlanan "yatırım fırsatı" içeriklerinin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör, "Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır" dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN..."

Açıklamada yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, Baykar adına yüksek kazanç vaatleri sunuyor gibi gösterildiği ve dolandırıcılık amaçlı olduğu vurgulanarak "Baykar'ın böyle bir yatırım faaliyeti bulunmamaktadır. Bu içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından yayınlanmaktadır" denildi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, sahte içerikleri Baykar'a ait sanıldığına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Medya mensuplarını, Baykar'ın resmi açıklamaları ile dolandırıcıların manipüle ettiği içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz. Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca sosyal medya platformlarının, kullanıcılarını koruma ve güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu üstlenerek, bu tür yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Baykar olarak, bu dolandırıcılık girişimlerine karşı gerekli hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"SAHTE REKLAMLAR, KAZANÇ VAATLERİYLE YANILTMAKTADIR"

Baykar Basın Sözcüsü İlker Akgüngör de konuya ilişkin X'teki paylaşımında, sahte reklamlarla insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı yurttaşları uyarmak istediklerini belirterek, "Son dönemde Baykar'ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan bu dolandırıcılar, halkımızı mağdur etmektedir. Yapay zeka teknikleri kullanılarak hazırlanan sahte reklamlar, Baykar adına yatırım fırsatı sunuyormuş gibi gösterilmekte ve insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltmaktadır" ifadelerini kullandı.

ZORUNLU AÇIKLAMA



Sahte reklamlarla insanları kandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz.



Son dönemde Baykar’ın adını kullanarak sosyal medya platformlarında sahte yatırım fırsatları sunan içeriklerle insanları büyük kazanç vaatleriyle yanıltan… pic.twitter.com/Aq02kZrRsW — İlker Akgüngör (@ilker_akgungor) October 27, 2024

Baykar'ın bu şekilde bir yatırım faaliyeti bulunmadığının altını çizen Akgüngör, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür içeriklerin tamamı Baykar'ın bilgisi dışında yayınlanmakta olup, tamamen dolandırıcılık amaçlıdır. Maalesef gazeteciler Ertuğrul Özkök, Fatih Altaylı ve Melih Altınok da bu sahte içeriklerin Baykar tarafından yayınlandığını sanarak yanlış bir algı yaratmıştır. Bu tür hataların önlenmesi için tüm medya mensuplarını, Baykar'ın resmi duyuruları ile dolandırıcıların manipüle ettiği sahte içerikleri ayırt etmeye davet ediyoruz.

Baykar'ın resmi açıklamaları yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Dolandırıcıların sahte reklamlarını yayınlanmasına izin veren sosyal medya mecraları ise kullanıcılarını koruma ve güvenilir bir ortam sağlama sorumluluğu taşımaktadır. Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."