Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2026 Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere kaç TL ikramiye verilecek?

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte emeklilerin gözü, bayram ikramiyesinde yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi. Peki, Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan ve Kurban Bayramında emeklilere kaç TL ikramiye verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor. Ancak kesin tutarlara dair henüz resmi bir açıklamada gelmedi. Eğer bayram ikramiyesi 5 bin liraya yükseltilirse, milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 10 bin lira ikramiye alacak.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bayram ikramiyesi tutarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.