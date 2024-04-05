Bayram köprülere yine uğramıyor! Fahiş tarifeye devam
Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı. Ancak bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile inşa edilen köprü ve otoyollarda bu bayramda da yurttaşlara ücretli.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla cumartesi sabah itibarıyla bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.
Ancak bunlar arasında yurttaşın parasıyla yapılıp üstüne bir de geçiş için ücret talep edilen köprüler bulunmuyor.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sosyal medya hesabından bu durumu eleştirerek “'Millete hizmetkar olacağız' diye çıktığınız yolda millete yalnızca zulüm oldunuz!" dedi.
Geçiş garantili köprülere yine bayram uğramadı!— Murat Emir (@muratemirchp) April 5, 2024
Resmi Gazete’de bayram boyunca ücretsiz olacak otoyol, köprü ve raylı sistemler yayımlandı. Ancak bunlar arasında milletin parası ile yapılıp, üstüne bir de geçiş için ücret talep edilen köprüler bulunmuyor. “Millete hizmetkar… pic.twitter.com/38GKfQPvzg
İŞTE ÜCRETLİ OLACAK KÖPRÜ VE OTOYOLLAR
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri:
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 290,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 465,00 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri:
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 35,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 45,00 TL
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri:
Araç Sınıfı 1 Ücreti: 295,00 TL
Araç Sınıfı 2 Ücreti: 370,00 TL
Kuzey Marmara Otoyolu:
Otomobil: 89,50 TL
Hafif ticari araç: 143 TL
Motosiklet:62,50
İstanbul-İzmir Otoyol Ücretleri 2024
Otomobillerde; Osmangazi Köprüsü 290 TL, Bursa Kuzey 380, TL Manisa Turgutlu 675, TL İzmir Çıkış 710 TL.
Hafif ticari araçlarda; Osmangazi Köprüsü 465 TL, Bursa Kuzey 615 TL, Manisa Turgutlu 1.080 TL, İzmir Çıkış 1.140 TL.
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2024
AVRASYA TÜNELİ
Avrasya Tüneli'nde yalnızca 1. ve 2. sınıf araçlar geçebiliyor. Tek yön olarak hesaplanan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 1. sınıf araçlar için 53 TL, 2. sınıf araçlar için ise 79,5 TL olarak değişiyor. Gece tarifesi için ise Avrasya Tüneli geçiş ücreti 1. sınıf araçlarda 26,50 TL, 2. sınıf araçlarda ise 39,75 TL oluyor. Gündüz tarifesi 05:00 - 23:59 saatleri arasında, gece tarifesi ise 00:00 – 04:59 saatleri arasında uygulanıyor.
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