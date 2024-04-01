Ücretsiz özel derste cinsel istismar için istenen ceza belli oldu!
İlkokulda sınıf öğretmeni Hüseyin G. hakkında, 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A. ile ablası A.A.A.'ya, ücretsiz özel ders vermek için gittiği evlerinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Ankara'daki bir ilkokulda eğitim gören, Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A. (10) öğretmeni Hüseyin G.'nin (65) özel bölgelerine dokunduğunu ileri sürerek, durumu ailesine anlattı.
Çocuğun ablası A.A.A. da (12) Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu iddia etti. Ailenin şikâyetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 YILDAN 16 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.
Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, şikâyette bulundu.
Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise, kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu, mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu iddia etti.
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