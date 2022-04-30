Bayram öncesi büyük zam: Benzinin litre fiyatı 20 TL'yi geçti
Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. 30 Nisan'da gelmesi beklenen zamlar pompaya yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruşluk zam geleceği belirtilmişti. Yurttaşların cevabını merak ettiği 'Beklenen zam uygulandı mı' sorusu ile benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1 lira 33 kuruşluk zam fiyatlara yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Motorin litre fiyatı: 22,19 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Motorin litre fiyatı: 22,19 TL
İSTANBUL
Benzin litre fiyatı: 20,33 TL
Motorin litre fiyatı: 22.02 TL
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