Bayram öncesi büyük zam: Benzinin litre fiyatı 20 TL'yi geçti

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:49

Benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruşluk zam geleceği belirtilmişti. Yurttaşların cevabını merak ettiği 'Beklenen zam uygulandı mı' sorusu ile benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1 lira 33 kuruşluk zam fiyatlara yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,19 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 20,33 TL

Motorin litre fiyatı: 22.02 TL