Bayram öncesi büyük zam: Benzinin litre fiyatı 20 TL'yi geçti

Akaryakıta gelen zamlar dur durak bilmiyor. 30 Nisan'da gelmesi beklenen zamlar pompaya yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:49
Bayram öncesi büyük zam: Benzinin litre fiyatı 20 TL'yi geçti
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Benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruşluk zam geleceği belirtilmişti. Yurttaşların cevabını merak ettiği 'Beklenen zam uygulandı mı' sorusu ile benzin ve motorin fiyatları bugün de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1 lira 33 kuruşluk zam fiyatlara yansıdı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları:

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,19 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 20,46 TL

Motorin litre fiyatı: 22,19 TL

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 20,33 TL

Motorin litre fiyatı: 22.02 TL


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