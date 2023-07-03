Bayram tatili sonrası dolar ve Euro'da son durum... Dolar ne kadar? Euro kaç TL? 3 Temmuz 2023 canlı dolar ve Euro alış satış fiyatı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 09:03

Güncelleme: 03.07.2023 - 09:06

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun ardından yükselişe geçen döviz kurunda hareketlilik ve TL'deki değer kaybı devam ediyor.

Merkez Bankası, seçimlerden sonra 22 Haziran'da yaptığı ilk toplantıda politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. Ancak faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurunda yükselme başlamıştı.

27 Haziran'da dolar 26,03 TL'den, Euro 28,51 TL'den işlem görmüştü.

Dolar kuru piyasaların kapalı kaldığı 3,5 günün ardından ilk gününde 26 TL'nin altında 25,99'dan güne başladı. Euro ise 28,40 TL'den başladı.

İşte dolar ve Euro'da son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Saat 09.03 itibarıyla;

Dolar/TL 26,04

Euro/TL 28,40 olarak işlem görüyor.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA OLACAK

Bu hafta gözler TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonunda olacak.

Reuters anketine göre enflasyonun haziran ayında yıllık bazda sınırlı gerilemesi beklenirken, aylık bazda ise yüzde 4.84 artması bekleniyor.

Öte yandan ekonomi yönetiminden "normalleşme" mesajları gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğine dikkat çekerek, KKM'de stopaj desteğinin yılsonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Dünya gazetesinin haberine göre; TCMB, politika faizini yüzde 15'e çıkardıktan sonra "Liralaşma" politikasını hafifletmeye başlattı. Ancak tamamen terk etmedi. Sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.