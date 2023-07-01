Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları aştı: Hisse fiyatı rekor kırdı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 09:10

Güncelleme: 01.07.2023 - 09:10

Teknoloji devi Apple’ın piyasa değeri geçen yıldan bu yana ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıktı. Apple, yaşadığı yükselişle birlikte dünyanın en değerli şirketi unvanını daha da perçinledi.

Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan Apple, bir süre önce yaşadığı yüzde birlik hisse değeri artışıyla birlikte tekrardan 3 trilyon dolar değerine ulaştı.

Böylece dünyanın en değerli şirketi unvanını daha da perçinlerken Apple’ın piyasa değeri 3,03 trilyon doları buldu.

APPLE YENIDEN 3 TRILYON DOLARLIK ŞIRKET OLDU

Donanım Haber'in aktardığına göre; nayıs ayında CEO Tim Cook, kurulu aktif cihaz tabanının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, ayrıca "hizmetlerde tüm zamanların rekorunu ve iPhone için Mart çeyreği rekorunu" bildirmişti.

Öte yandan geliştiriciler firmanın çiçeği burnunda ürünü Vision Pro için uygulamalar geliştirmeye başlamışken yatırımcılar tarafından iPhone 15’in de yaklaşmasıyla birlikte iyimser bir hava oluştu. Tüm bu güçlü kalemler birleşince Apple’ın piyasa değeri 3 trilyon doları aşarak yükselişini sürdürdü.

4 TRİLYON DOLAR DEĞERLEME UZAKTA DEĞİL

Wedbush Securities'den analist Dan Ives, Apple'ın 2025 yılına kadar 4 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini öne sürüyor. Bir değerlendirme notunda, kullanıcı kitlesinin yüzde 25'inin dört yıldan uzun bir süredir telefonlarını yenilemediği ve bu kullanıcıların iPhone 15’e geçeceği belirtiliyor.

AR platformu ve Vision Pro AR gözlüğü benzer bir etkiye sahip olmaktan hala çok uzak olsa da, Apple’ın geliştiriciler tarafındaki güçlü duruşu, yeni bir uygulama mağazasının geliştiriliyor olması ve teknolojik ilerlemede yatırımcıların Apple’a inanması göz önüne alındığında firmanın iPhone’ların yanında “potansiyel” güçlü bir ürüne daha sahip olabileceği belirtiliyor.