BDDK açıkladı... KKM'de rekor artış! 121 milyar doları aştı
Kur korumalı mevduatlar 19 Mayıs haftası itibariyle 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121 milyar doları aştığı görüldü.
Kur korumalı mevduatlarda 19 Mayıs haftasında yükseliş ivmesi devam ederken yeni rekor seviye kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlara 51,4 milyar TL'lik giriş yaşandı. Bu girişle birlikte kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,4 trilyon TL'ye yükseldi.
Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121,5 milyar dolar olduğu izlendi.
Kur korumalı mevduatlarda ocak ayından bu yana kesintisiz bir yükseliş ivmesi izlenirken, 14 Mayıs'taki ilk tur seçimleri öncesinde rekor giriş kaydedilmişti.
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