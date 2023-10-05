BDDK açıkladı: KKM'de sınırlı düşüş

Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:05

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:06

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduatlar geçen hafta 1.3 milyar TL düşüşle 3.30 trilyon TL'ye geriledi. Mevduatların dolar karşılığı 120,7 milyar dolar oldu.

Son verilerle birlikte KKM'de düşüş ivmesi beş haftaya yükseldi. KKM'de düşüş ivmesi devam ederken son haftada bu ivmenin yavaşladığı da izlendi.

DÖVİZ MEVDUATLARI GERİLEDİ

KKM'de düşüş devam ederken döviz mevduatları da geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 29 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 3,6 milyar düşüşle 172,04 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 1,82 milyar dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 1,8 milyar dolarlık düşüş izlendi.

Parite etkisinden arındırıldığında ise 2,4 milyar dolarlık düşüş görüldü. Aynı veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 878 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 1,5 milyar dolar düştü.