BDDK Başkanı duyurdu: Otomobil kredilerine yeni düzenleme

04 Şubat 2022 Cuma, 08:13

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Başkanı Mehmet Ali Akben A Para ekranlarında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

620 bin civarında müşterinin kur korumalı TL mevduat hesaplarını tercih ettiğini belirten Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi.

OTOMOBİL KREDİLERİNE YENİ DÜZENLEME

Akben açıklamalarının devamında ise yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını açıkladı.

Akben konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun.

Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin. 120 binin yüzde 70'ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz"

Akben ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını belirtti.