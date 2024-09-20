BDDK bireysel ve konut kredilerindeki ek risk ağırlıklarını kaldırdı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 18:00

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel krediler ve konut kredileri için uygulanan ek risk ağırlıklarını kaldırdı.

BDDK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19/9/2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamalarında;

- İhtiyaç kredilerine,

- Bireysel kredi kartlarına,

- Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine,

- Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31/7/2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul Kararı ile 24/8/2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararının ilga edilip söz konusu kredilere Yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir."

ÖNCEKİ KARAR NEYDİ?

BDDK, 31 Temmuz 2023’teki düzenlemesi ile sermaye yeterliliği hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını; ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketicilerle yapılacak finansal kiralama işlemleri için artırmıştı.

Bu uygulamada bankaların standart yaklaşımı kullanmaları durumunda risk ağırlıkları yüzde 150 seviyesine çıkmış, bu da kredi faizlerinde yükselmeye ve kredi arzı ile talebinin sınırlanmasına yol açmıştı. İç talep de bu düzenleme ile sınırlandırılmıştı.

HANGİ ORANLAR UYGULANACAK?

BDDK’nın son kararı ile önceki düzenlemede kullanılan risk ağırlıkları tekrar devreye girdi.

Düzenleme öncesinde kredi kartlarında 1-6 ay vadelerde yüzde 100, 6 aydan uzun vadelerde yüzde 150; ihtiyaç kredilerinde 1-12 ay vadelerde yüzde 100, 12 aydan uzun vadelerde yüzde 150 risk ağırlığı uygulanıyordu. Taşıt kredilerinde ise risk ağırlığı yüzde 75 seviyesindeydi.