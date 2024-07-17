BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), VFS Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:24
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
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BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, VFS Finansal Kiralama AŞ'nin VFS Finansman AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde VFS Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verildi.


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