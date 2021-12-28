BDDK bu sefer 13 bankaya ceza kesti
BDDK, kredilerin 'amaca uygun kullanımı' konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilen kredilerin amaca matuf kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.
Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.
50 BİN TL İLE 500 BİN TL ARASINDA CEZA
Bloomberg HT’nin haberine göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunuldu.
Kurul, bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.
BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.
Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.
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