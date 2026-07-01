BDDK ve Rekabet Kurumu onayladı: Turkish Bank resmen Kazaklara satıldı

Türkiye bankacılık sektörü, uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken yeni bir satın alma sürecine sahne oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu, Freedom Holding Corp. iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.'nin, Turkish Bank A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 99,32'sini devralmasına resmi onay verdi.

Geçmiş yıllarda Şekerbank'ın, geçen hafta ise Rabobank A.Ş.'nin ardından Turkish Bank da Kazakistan sermayeli grupların Türkiye'deki önemli yatırımları arasına katıldı.

SATIN ALMA SADECE TÜRKİYE FAALİYETLERİNİ KAPSIYOR

Onay sürecinin tamamlanmasının ardından Turkish Bank A.Ş., Türkiye'deki ilgili düzenleyici kurumların denetimi altında faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Yeni dönemde bankanın, Freedom Holding'in uluslararası dijital finans altyapısı, teknoloji odaklı dağıtım modelleri ve dijital ürün geliştirme deneyiminden yararlanması hedefleniyor.

Şubat 2026'da taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi (SPA) kapsamında gerçekleştirilen satın alma yalnızca Turkish Bank A.Ş.'yi kapsıyor.

TurkishBank Group'un Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bankacılık faaliyetleri ile grup bünyesindeki diğer varlıklar ise anlaşmanın dışında bırakıldı.

'TÜRKİYE'DE DİJİTAL EKOSİSTEM KURACAĞIZ'

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, satın alma işleminin ardından yaptığı açıklamada Türkiye pazarının şirket açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Turlov, Türkiye'ye net bir vizyonla girdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

Kazakistan’da hayata geçirdiğimiz dijital ekosistemin insanların günlük yaşamının bir parçası olduğunu kanıtladık. İki yıldan kısa sürede 5,67 milyon kullanıcıya ulaşan Freedom SuperApp modelini, şimdi potansiyel müşteri kitlesi Kazakistan'a göre 4-5 kat daha büyük olan Türkiye pazarına taşımayı amaçlıyoruz. Bu banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış modelimizi ölçeklendirmek adına güçlü bir temel oluşturacak.

KAZAK SERMAYESİNİN TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE İLGİSİ SÜRÜYOR

Türkiye finans sektöründeki yatırımlarını artıran tek Kazakistan merkezli grup Freedom Holding değil.

Ocak 2025'te Hepsiburada'yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan Kaspi.kz, geçen hafta da Rabobank A.Ş.'yi satın almak için BDDK'den gerekli izinleri aldı.

Söz konusu işlemin, gerekli şartların tamamlanmasının ardından temmuz ayı içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kazak sermayesinin Türkiye bankacılık sektöründeki ilk önemli yatırımı ise Şekerbank olmuştu.

Kazakistan merkezli Bank TuranAlem (BTA Bank), 2006 yılında Şekerbank hisselerinin yüzde 33,98'ini satın alarak bankaya ortak olmuştu.

Günümüzde ise Kazakistan'ın devlet varlık fonu Samruk-Kazyna, Şekerbank'ın ana ortakları arasında yer alıyor.