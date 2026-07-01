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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

1.07.2026 12:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'en düşük emekli maaşı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevrildi. 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri beklenirken, en düşük emekli maaşına yönelik olası düzenleme için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) atılacak adımlar takip ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÖZLER 3 TEMMUZ ENFLASYON VERİSİNDE

Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

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