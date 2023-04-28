BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini uzattı
BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini deprem nedeniyle 15 Eylül'e uzattı.
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.
SON BAŞVURU 15 EYLÜL
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, 2022 itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihinin 15 Eylül 2023 olarak uygulanması kararı alındı.
Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022'ye ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül 2023'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine de karar verildi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de korkutan yangın!
- Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Polisin sakladığı TÜGVA yazışmaları
- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Atatürk Havalimanı
- Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil
- Ruslar Kılıçdaroğlu'nun olası zaferini nasıl yorumluyor?
- Gençlerden AKP'ye oy yok!
- 'Saray, Soylu ve Bozdağ yapımı'
- AKP'li Bozdağ'dan skandal sözler
- Uğurcan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?