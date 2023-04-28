BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini uzattı

BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini deprem nedeniyle 15 Eylül'e uzattı.

AA
Yayınlanma: 28.04.2023 - 09:46
BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini uzattı
Abone Ol google-news

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.

SON BAŞVURU 15 EYLÜL

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, 2022 itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 15 Haziran 2023 olan son başvuru tarihinin 15 Eylül 2023 olarak uygulanması kararı alındı.

Hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2022'ye ilişkin tutarların faiz ve kar payları ile birlikte 30 Eylül 2023'e kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilebilmesine de karar verildi.


BDDK Mevduat deprem miras

İlgili Haberler

BDDK, elektrik otomobiller için kredi düzenlemesine gitti

BDDK, elektrik otomobiller için kredi düzenlemesine gitti
BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
CHP'li Çetin Arık, BDDK verilerini paylaştı: AKP Kayseri'yi uçurumun eşiğine getirdi!

CHP'li Çetin Arık, BDDK verilerini paylaştı: AKP Kayseri'yi uçurumun eşiğine getirdi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler