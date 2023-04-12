BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

Reuters
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:09
BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
Abone Ol google-news

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Ekim 2021 tarihli ve 9890 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.

20 GÜNDE 3 BANKAYA FAALİYET İZNİ

Son 20 günde BDDK, toplamda üç bankaya faaliyet izni verirken, iki bankanın da kurulmasının önünü açtı.


BDDK Tera Yatırım Bankası faaliyet izni

İlgili Haberler

BDDK: Bankaların takipteki alacakları 160 milyara yaklaştı

BDDK: Bankaların takipteki alacakları 160 milyara yaklaştı
BDDK'den izin çıktı: A101'in patronu banka kurdu

BDDK'den izin çıktı: A101'in patronu banka kurdu
CHP'li Çetin Arık, BDDK verilerini paylaştı: AKP Kayseri'yi uçurumun eşiğine getirdi!

CHP'li Çetin Arık, BDDK verilerini paylaştı: AKP Kayseri'yi uçurumun eşiğine getirdi!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler