BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nin konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27 Ekim 2021 tarihli ve 9890 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Tera Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verildi.
20 GÜNDE 3 BANKAYA FAALİYET İZNİ
Son 20 günde BDDK, toplamda üç bankaya faaliyet izni verirken, iki bankanın da kurulmasının önünü açtı.
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