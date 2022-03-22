BDDK’dan bankalara TL uyarısı

22 Mart 2022 Salı, 16:56

Sözcü'nün aktardığı Bloomberg'den Kerim Karakaya'nın haberine göre, BDDK'dan bankalara gönderilen belgede, “Bazı yurt içi yerleşik firmalarımızın, yurt içi faiz ve yurt dışı faiz farkından arbitraj elde etme arzularında olabildikleri gözlemlenmektedir” denilirken, “Bu çerçevede bankalarımıza yönelen firma taleplerinin karşılanabilmesi hususunda, talebin nakit akışı ihtiyaçları için olduğuna dair kanaat getirilmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

BDDK konuya ilişkin yorum yapmadı.

YABANCILARIN TL’Yİ SATMA İMKANI ZORLAŞTI

2018'deki sert değer kaybından bu yana otoriteler yabancıların yurt dışı piyasada liraya ulaşımını sınırlayan birçok adım attı. Bunun sonucunda yurt dışı piyasada lira likiditesi sık sık azalırken getirileri yükseldi ve lirayı satma imkanı zorlaştırıldı.

Son iki ayda liradaki değer kaybı sürecinde yurt dışında lira likiditesi yeniden sıkışırken gecelik lira swap faizleri mart ayında birkaç kez yüzde 100'ün üzerini gördü.

TL, gevşek para politikası ve artan enflasyon endişeleri ile yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde düşerek Rus rublesinden sonra en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.