İPA Başkanı'ndan çarpıcı açıklama: Yurttaşın kredi borçları hızla artıyor!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 13:18

Güncelleme: 16.12.2024 - 13:20

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki kredi borçlarının artışı ve bunun ekonomiye olan etkilerini değerlendirdi. Gökce, yurttaşların kredi kartları ve kredili mevduat hesaplarıyla geçindiğini, bu durumun borç yükünü artırarak yurttaşları zor duruma soktuğunu vurguladı.

KREDİ BORCU OLAN KİŞİ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, kredi borcu bulunan kişi sayısı son bir yıl içinde 2,1 milyon artarak 41 milyon 376 bine ulaştı. Bu artışla birlikte, kişi başına düşen ortalama bireysel kredi borcu da bir yıl içinde 63 bin 675 liradan 88 bin 155 liraya yükseldi.

BATIK KREDİLER ARTIYOR

Ayrıca, takipteki kredilerin oranı (batık krediler) yüzde 1.8’den yüzde 2.7’ye çıkarken, bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı da 2.2 milyon kişi artarak 37.3 milyona ulaştı. Kredi kartı borcu, kişi başına ortalama 44 bin 681 liraya yükselerek yüzde 58 oranında bir artış gösterdi.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI VE TOPLAM BORÇTA YÜKSELİŞ

Kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı bir yılda 1.6 milyon kişi artarak 29.7 milyona ulaşırken, toplam kredili mevduat hesabı borcu da yüzde 151 artarak 388.3 milyar liraya yükseldi.

Dr. Buğra Gökce'nin açıklaması şu şekilde: