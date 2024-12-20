Çin'den kredi faiz kararı: Oranlar sabit bırakıldı!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:26

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:26

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.

1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

KREDİ FAİZLERİNE İNDİRİM UYGULANMIŞTI

Merkez Bankasının, ekonomik büyümeyi canlandırmaya yönelik politika adımları kapsamında ekimde kredi faiz oranlarında 25'er baz puanlık indirim yapılmıştı.

1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti. Bu, yıl içinde kredi faiz oranlarında yapılan üçüncü indirim oldu.

Öncesinde şubat ayında, gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla, emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıl vadeli kredi faizi oranı 25 baz puan düşürülmüştü.

5 yıl vadeli kredi faizi oranı 4,20'den 3,95'e indirilmiş, 1 yıl vadeli faiz oranı ise yüzde 3,45'te bırakılmıştı.

Temmuz ayında ise kredi faiz oranlarında 10'ar baz puan indirim yapılmış, 1 yıl vadeli faiz oranı yüzde 3,45'ten 3,35'e, 5 yıl vadeli kredi faizi oranı ise 3,95'ten 3,85'e çekilmişti.