Bu kez sebep başka! Belediye A101 şubesini mühürlendi

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:56

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:56

Etiketlerde fahiş fiyat uyguladıkları iddiasıyla bir süredir hedefe konulan zincir marketlerden biri olan A101'in şubelerine karşı bazı il ve ilçelerde belediyelerce mühürleme işlemi uygulanıyordu.

Marketin Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki bir şubesi de aynı cezaya tabi tutuldu. Ancak bu kez sebep etiketler değil, marketin tadilat sırasında otopark ve sığınak olan görülen bölümlerini mağazaya katttığının saptanması oldu.

AKP yönetimindeki Kilimli Belediyesi, mühürleme olayına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“09.01.2023 Pazartesi günü zabıta ekipleri tarafından yapılan umumi denetimler esnasında, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeni Mağazacılık A.Ş (A101) şubesinde 3194 sayılı imar kanununa aykırı olarak tadilat yapıldığı tespit edilmiş olup, yapılan tahkikat da (Kilimli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde bulunan söz konusu bina ile ilgili yapı plan projesi incelemesinde) zemin katın otopark ve sığınak olarak gözüktüğü belirlenmiştir. 3194 sayılı imar kanunun 37. Maddesi ‘Plan projede otopark alanı olarak belirlenen yer başka maksatla tahsis edilemez. Ve 21. Maddesi ruhsat alınmış yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır’ denmektedir. Lakin söz konusu yer ile ilgili herhangi bir müracaat bulunmadığından dolayı yine 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden 30 gün içerisinde yasal hale getirilmesi için tarafımızdan tutanak tutularak mühürleme yapılmıştır.”