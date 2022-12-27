Zincir market A101'de skandal iddia! Bozuk ürünün son kullanma tarihini değiştirdiler
Zincir marketi A101'de iddiaya göre reyondaki tavukların son kullanma tarihleri elle değiştirildi ve ardından tekrar satışa sunuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi Musa Özsoy, A101'de yaşandığı iddia edilen bir olayı duyurdu.
Musa Özsoy, marketin bilinmeyen bir şubesinde, bozulmaya yakın tavuk ürününün son kullanma tarihinin değiştirildiğini öne sürdü.
Özsoy, "Bir takipçimiz bu tavuk ürünlerini A101 mağazalarından birinde tespit etmiş. Ürünler artık bozulmaya yüz tutmuş fakat son tüketim tarihleri elle değiştirilmiş. Bunu her kim yapıyorsa, şunu net olarak bilsin ki net olarak birilerinin sağlığına kast ediyor" dedi.
İşte Özsoy'un paylaşımı:
Bir takipçimiz bu tavuk ürünlerini A101 mağazalarından birinde tespit etmiş. Ürünler artık bozulmaya yüz tutmuş fakat son tüketim tarihleri elle değiştirilmiş.— Musa Özsoy (@musaozsoytr) December 26, 2022
Bunu her kim yapıyorsa, şunu net olarak bilsin ki net olarak birilerinin sağlığına kast ediyor.@A101iletisim pic.twitter.com/cVUd70y25W
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