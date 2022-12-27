Zincir market A101'de skandal iddia! Bozuk ürünün son kullanma tarihini değiştirdiler

27 Aralık 2022 Salı, 13:10

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi Musa Özsoy, A101'de yaşandığı iddia edilen bir olayı duyurdu.

Musa Özsoy, marketin bilinmeyen bir şubesinde, bozulmaya yakın tavuk ürününün son kullanma tarihinin değiştirildiğini öne sürdü.

Özsoy, "Bir takipçimiz bu tavuk ürünlerini A101 mağazalarından birinde tespit etmiş. Ürünler artık bozulmaya yüz tutmuş fakat son tüketim tarihleri elle değiştirilmiş. Bunu her kim yapıyorsa, şunu net olarak bilsin ki net olarak birilerinin sağlığına kast ediyor" dedi.

İşte Özsoy'un paylaşımı: