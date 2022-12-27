Zincir market A101'de skandal iddia! Bozuk ürünün son kullanma tarihini değiştirdiler

Zincir marketi A101'de iddiaya göre reyondaki tavukların son kullanma tarihleri elle değiştirildi ve ardından tekrar satışa sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2022 Salı, 13:10
Zincir market A101'de skandal iddia! Bozuk ürünün son kullanma tarihini değiştirdiler
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi Musa Özsoy, A101'de yaşandığı iddia edilen bir olayı duyurdu.

Musa Özsoy, marketin bilinmeyen bir şubesinde, bozulmaya yakın tavuk ürününün son kullanma tarihinin değiştirildiğini öne sürdü.

Özsoy, "Bir takipçimiz bu tavuk ürünlerini A101 mağazalarından birinde tespit etmiş. Ürünler artık bozulmaya yüz tutmuş fakat son tüketim tarihleri elle değiştirilmiş. Bunu her kim yapıyorsa, şunu net olarak bilsin ki net olarak birilerinin sağlığına kast ediyor" dedi.

İşte Özsoy'un paylaşımı: 


Market A101 çiğ tavuk tavuk tarihi geçmiş ürün

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