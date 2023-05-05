BDDK'den SLM Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulmasına izin verdi.

AA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:25
BDDK'den SLM Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, SLM Yatırım Bankası AŞ unvanı altında 1 milyar lira sermayeli yatırım bankasının kuruluşunu onayladı.

BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, İsmail Lepiev, Cemalettin Kitapçı, Köksal Akdeniz, Fadime Öztürk ve Canan Bulut tarafından Türkiye'de SLM Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik uyarınca alındı.


BDDK Resmi Gazete SLM

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