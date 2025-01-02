BDDK'den yeni düzenleme: Banka CEO'larının görev sürelerine sınır geliyor

Yayınlanma: 02.01.2025 - 17:57

Güncelleme: 02.01.2025 - 17:57

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Seçil Erzan olayının ardından bankacılık sektöründe önemli değişiklikler yapmayı amaçlayan bir taslak hazırladı. Bu düzenleme ile banka CEO’larının görev süreleri 10 yıl ile sınırlanacak. Taslakta yer alan diğer önemli değişiklikler arasında, genel müdür yardımcılarının görev sürelerinin de 5 yıl daha uzatılabileceği belirtiliyor.

ŞUBE VE BÖLGE MÜDÜRLERİNİN GÖREV SÜRELERİNE KISITLAMA

Yeni taslak, bankacılık sektöründeki organizasyonel yapıları da yeniden şekillendiriyor. Şube müdürlerinin aynı şubede görev yapma süresi 4 yıl ile sınırlandırılırken, bölge müdürlerinin görev süresi ise 5 yıl olacak. Ayrıca, asaleten atanmadıkları durumlarda vekalet sürelerinin 6 ayı aşamayacağı vurgulanıyor.

PONZİ SKANDALI VE YÖNETMELİK İHTİYACI

Bu düzenleme, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 44 milyon dolarlık ponzi skandalı ile ilgili bir dizi önlemin parçası olarak sunuldu. Skandalın ardından uzun süreli görev sürelerinin sektördeki riskleri artırabileceği tartışmaları gündeme gelmişti.

YENİ KURALLAR VE ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİKLER

BDDK'nın taslağı ayrıca, bankalarda belirli işlevlerin ayrı birimler tarafından yürütülmesini de öneriyor. Özellikle mevduat ve katılım bankalarında hazine, kredi izleme, mali kontrol gibi fonksiyonların ayrı birimler tarafından yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dijital bankalar içinse, kredi izleme, hazine ve bilgi sistemleri gibi birimlerin odak noktası olması bekleniyor.

UYUM İÇİN SON TARİH 30 HAZİRAN

Bankaların, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için 30 Haziran 2025’e kadar süre verildi. Bu tarihe kadar bankalar, yapılarını ve organizasyonel düzenlemelerini taslağa uygun hale getirecek. BDDK'nın bu hamlesi, bankacılık sektörüne şeffaflık ve dinamizm kazandırmayı hedefliyor.