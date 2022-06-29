BDDK'nin etkisi kısa sürdü: Dolar/TL ne kadar oldu? (29 Haziran 2022)

29 Haziran 2022 Çarşamba, 09:53

Bugün yurtiçinde izlenecek veriler arasında saat 14.00'te toplanacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı izlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrette NATO zirvesinden dönüşü ardından artış yapılacağını söylemişti.

Diğer yandan finans sektöründe bu ve gelecek yıl için yüzde 25'e yükseltilen kurumlar vergisini kalıcı hale getirecek olan torba kanun tasarısı meclis başkanlığına gönderildi.

Türkiye, NATO ittifakı ve Batılı ülkeler ile arasındaki gerilimi artırma ihtimali taşıyan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan itirazını, iki ülkeden güvenceler almasının ardından geri çekti.

Cumhurbaşkanlığı, Madrid'de NATO zirvesi kapsamında gerçekleşen dörtlü zirvede Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasına yeşil ışık yakması için uzun süredir gündemde tuttuğu talepleri konusunda istediğini aldığını açıkladı.

BDDK'NİN ETKİSİ KISA SÜRDÜ

TL'deki değer kaybını yavaşlatmak için döviz talebini azaltıcı ve yeni TL yatırım araçlarının cazibesini artırıcı adımlar atan ekonomi yönetimi son olarak cuma günü döviz nakit fazlası bulunan şirketlerin TL kredilere erişimini zorlaştıracak bir karar aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cuma günü açıkladığı kararın ardından sene başından bu yana yüzde 24 değer kaybetmiş olan TL, BDDK kararının ardından keskin şekilde değer kazandıktan sonra kazanımlarının bir kısmını geri vererek 7 Haziran'daki seviyelerinden işlem gördü.

Adının açıklanmasını istemeyen bir portföy yöneticisi, TL'deki değer kazanımının kalıcı olmasını beklemediğini ifade ederek, "Döviz talebini öteleyecek, KKM'yi daha cazip kılacak bir dizi adım daha gördük. Ancak enerji faturasını düşünün; şirketlerin, kamunun döviz talebi devam edecek. TL'nin kademeli olarak kısa bir süre içinde değer kaybına tekrar başlaması kuvvetle muhtemel" dedi.

Geçen hafta 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, haftanın ilk günü 16.03'e kadar geriledikten sonra 16.60'lı seviyelere yükseldi.

Dolar/TL bu sabah 16.6660/16.6720 seviyesinden işlem gördü.

RİSK PRİMİ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Türkiye'nin bu ay ortasında 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri (risk primi) geçen hafta kademeli düşüşün ardından dün 37 bp gibi keskin bir artışla 803/815 bp seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, resesyon, enflasyon ve yüksek petrol fiyatlarının yarattığı endişeyle dün keskin düşen ABD borsalarına paralel olarak geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.1 gerilerken, dolar da gerileyen ABD Hazine tahvil getirilerine paralel sınırlı değer kaybetti.

Doların değerini başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, euronun zayıflamasıyla dün elde ettiği yüzde 0.53 kazanımın bir kısmını geri vererek yüzde 0.08 düşüşle 104.39 seviyesine indi