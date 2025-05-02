BDDK'nın yeni raporu yayımlandı: Bankacılık sektörü ilk çeyrekte kâr etti!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 16:54

Güncelleme: 02.05.2025 - 16:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin bankacılık sektörü aylık raporunu yayımladı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂRI YÜKSELDİ

Rapora göre, bankacılık sektörü şubat ayında 70,9 milyar TL kâr açıklarken mart ayında bu rakam 97,9 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamaya göre, Mart 2025 itibariyle Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 36 milyon 131 bin 512 TL olarak gerçekleşti ve 2024 yılsonuna göre 3 milyon 474 bin 278 TL artış sağlandı.

EN BÜYÜK AKTİF KALEMLER BELLİ OLDU

Mart ayında sektörün en büyük aktif kalemi krediler 17 milyon 633 bin 383 TL, menkul değerler ise 5 milyon 765 bin 848 milyon TL oldu. 2024 yılsonuna göre aktif toplamı yüzde 10,6, krediler toplamı yüzde 9,9, menkul değerler toplamı ise yüzde 10,3 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,93 olarak kaydedildi.

Bankaların kaynakları arasında en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2024 yılsonuna göre yüzde 11,9 artışla 21 milyon 145 bin 469 TL'ye ulaştı.

Özkaynak toplamı ise yüzde 6,5 artışla 3 milyon 86 bin 863 TL'ye çıktı. Mart 2025 dönemi itibarıyla sektörün dönem net kârı 216 milyon 114 bin TL olarak gerçekleşti ve sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,63 seviyesinde bulunuyor.