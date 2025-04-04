BDDK açıkladı: Kredi kartlarında beklenen değişiklik ertelendi!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:20

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:20

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen yıl bankalara verdiği sözlü talimatla kredi kartlarında taksitli nakit avans süresini 3 aya indirerek kullanım oranını kart limitinin yüzde 25'i ile sınırlandırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine başlamasıyla bankaların sadeleşme adımlarına yönelmesi, kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdi. Bu çerçevede nisan itibarıyla taksitli nakit avans vadelerinin 6 aya çıkartılması ve kullanım oranının yüzde 50'ye yükseltilmesi planlanıyordu. Ancak 19 Mart’ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması piyasaları altüst etti.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT DÜZENLEMESİ ASKIYA ALINDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok ismin tutuklanması ve ülke genelindeki protestolar, CHP'nin çağrısıyla geniş çaplı bir ekonomik boykota dönüştü.

Bu gelişmeler piyasaları dalgalandırırken, uluslararası bankalar 17 Nisan’da TCMB’nin faiz indirimi yapmayacağı yönünde görüş birliğine vardı. Aynı zamanda bankalar, kredi kartı ve nakit avans işlemlerinde planlanan değişiklikleri erteledi.

Ekonomi yönetimi, sadeleşme adımları kapsamında nakit avans limitlerine yönelik düzenlemeyi yaz aylarına kadar beklemeye aldı.