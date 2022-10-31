BDDK'nın yeni sıkılaştırma kararı yarın başlıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kredi kullanabilecek şirketler için 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirdiği kararı 1 Kasım 2022 itibariyle uygulanmaya başlıyor. Karar göre, daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellenmişti.
BDDK elinde belirli bir orandan fazla Döviz nakdi olan bağımsız denetime şirketlerin yeni TL kredi almasını zorlaştıran kararı yarın uygulanmaya başlıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Haziran'da duyurduğu, elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını belirlediği koşulları, Ekim'de daha da sıkılaştıracak bir karar almıştı.
BDDK'nın yarın başlayacak kararına göre, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına izin verilmeyecek. BDDK'nın Haziran ayında aldığı bir önceki kararda bu oran yüzde 10 seviyesindeydi.
BDDK kararına göre ayrıca yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması halinde de bu şirketlerin nakdi ticari kredi kullanamayacak. Bu tutar bir önceki düzenlemede 15 milyon TL idi.
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