Bedelli askerliğe zam yolda: Yeni ücret ne kadar olacak?

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin başvurularını hızlandırması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren bedelli askerlik ücretlerinde artış uygulanacak.

Şu an bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca yoklama kaçağı ve bakayalar için 3 bin 543 lira 95 kuruş ek ödeme talep ediliyor.

BAŞVURUDAN SONRA ÖDEMENİN YAPILMASI GEREKİYOR

Bedelli askerlik için başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde bedelli ücretini ilgili hesaba yatırmak zorunda. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuran ve ödemesini yapanlar mevcut tutar üzerinden hak kazanacak.

1 Temmuz 2025 sonrası ödeme yapacaklar ise yeni belirlenen bedel üzerinden ücret ödeyecek.

En son açıklanan memur aylık katsayısı 1,012556 olarak belirlendi. Bedelli askerlik hesaplama formülünde bu katsayı 240 bin rakamıyla çarpılarak yeni ücret ortaya çıkıyor.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14 artışla katsayı 1,15431384’e yükseldi. Bu durumda yeni bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterebilir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ