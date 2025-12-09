Bedelli askerlik ücretine rekor zam yolda: Yeni tutar ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım verilerine göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Temmuz–aralık döneminde biriken enflasyon yüzde 11,20 seviyesine ulaştı. Aralık ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 1 gelmesi durumunda yıl sonu hedefi olan yüzde 31 düzeyine erişileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Yıl sonu yüzde 31” öngörüsü de hesaplamalarda kritik bir referans olarak değerlendiriliyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR

Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına esas alınan aylık katsayı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut katsayı 1,170211 düzeyinde bulunurken, yıl sonu enflasyonuyla birlikte bu değerin 1,389392 seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu çerçevede hesaplanan tutarlar şöyle:

Temel bedelli askerlik ücreti:

240 bin TL x 1,389392 = 333 bin 454 TL

Yoklama kaçağı ek bedeli:

3 bin 500 TL x 1,389392 = 4 bin 863 TL/ay

3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

TÜİK, aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Pazartesi günü duyuracak. Verilerin ilan edilmesinin ardından SGK bedelli askerlik ücretini resmi olarak güncelleyecek. Ödemelerin ocak ayının son haftasından itibaren alınması bekleniyor.