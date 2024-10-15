Bedelli askerlik ücretine zam yolda! Gözler o tarihte: İşte konuşulan yeni rakam...
Ocak 2025 memur zammı bedelli askerlik ücreti için de zam anlamı taşıyor. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. İşte konuşulan yeni rakam...
Bedelli askerlik ücreti Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik memur zammı ile 182.609 liradan 217 bin 871 liraya yükselmişti.
Memur maaş katsayısına endekslenen bedelli askerlik tutarı 2025 Ocak için yeniden artacak.
2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM YOLDA
6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.
ARALIK ENFLASYONU İÇİN GERİ SAYIM
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak günü saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak. Yeni bedelli askerlik ücreti belli olmadan 24.684 TL daha ucuz ödemek için sadece birkaç aylık bir süre kaldı.
2024 GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Temmuz 2024’te yapılan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denilmişti.
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