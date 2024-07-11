Son dakika... MSB duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Son dakika haberi... MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı. Buna göre, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanacak bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2024 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanacak bedelli askerlik ücreti açıklandı.
Buna göre, bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira olarak belirlendi. MSB başvuruların 8 Temmuz'dan itibaren başladığını da bildirdi.
Bakanlıktan bedelli askerlik ücretiyle ilgili ise şunlar kaydedildi:
"Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir."
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