Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Bedelli askerlik ücretinde dolar rekoru

Yayınlanma: 04.01.2024 - 13:36

Güncelleme: 04.01.2024 - 13:41

Bedelli askerlik uygulaması 2019 yılında kalıcı hale getirildi. Çalışma hayatına yeni başlayan gençlerin işlerini kaybetmeden vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için 6 aylık asteğmen maaşı tutarında ücret ödemeleri öngörüldü.

Bedelli askerlik başvurusu yapanlar, başvuru yaptıkları tarihten itibaren iki ay içinde ücreti ödemek zorundalar. Bedelli askerlik ücreti, ödeme yapılan tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın temmuz – aralık döneminde 122 bin 351 TL olan bedelli askerlik ücreti ocak ayından geçerli olmak üzere 182 bin 609 TL’ye çıktı. Bu yıl ocak – haziran döneminde bedelli askerlik başvurusu yapan gençler, 182 bin 609 TL ödeyecekler.

DOLAR BAZINDA EN YÜKSEK BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, bedelli askerliğin kalıcı hale getirildiği 2019 yılı haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.343 TL idi ve 5.397 dolara karşılık geliyordu. Bedelli askerlik ücreti temmuz ayında 5.851 dolara, 2020 yılı ocak ayında ise 5.894 dolara yükseldi. İzleyen dönemlerde düşmeye başladı ve 2020 temmuz ayında 5.417 dolara, 2021 ocak ayında 5.406 dolara, temmuz ayında 4.973 dolara, 2022 ocak ayında 4.210 dolara gerileyerek dip seviyeyi gördü. 2022 temmuz ayında 4.790 dolar, 2023 ocak ayında 5.565 dolar, temmuz ayında 4.700 dolar oldu. Bu yılın ocak ayında ise 6.155 dolar ile dolar bazında beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YOKLAMA KAÇAKLARINDAN İLAVE ÜCRET ALINACAK

Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenlerin yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumuna düşmemek için dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu duruma düştükleri tarihten bedelli askerlik için müracaat ettikleri tarihe kadar geçen her ay için bu yılın ilk yarısında 2.664 TL ilave ücret ödemek zorunda kalacaklar. Ay kesri bir gün dahi olsa bir ay kabul edilerek 2.664 TL ücret alınacak.

Örneğin, 2022’nin 1 Ocak tarihinde yoklama kaçağı olan bir kişi bugün bedelli askerlik başvurusu yaparsa bedelli ücretin üzerine 24 ay değil, 25 aylık ilave ücret ödemek zorunda kalacak. Böylece 2.664 TL X 25 ay olmak üzere 66.600 TL ilave ücretle birlikte bedelli askerlik ücreti 249.209 lirayı bulacak.

GURBETÇİLER DÖVİZ OLARAK ÖDÜYORLAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları eskiden olduğu gibi dövizle askerlik hakkından yararlanmaya devam ediyorlar. Gurbetçiler, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığını avro veya dolar olarak ödüyorlar.