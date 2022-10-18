Beklenen palamut göçü gerçekleşti
Batı Karadeniz’den Doğu Karadeniz’e göç eden palamut uzun süren bekleyişin ardından Trabzon açıklarında avlanmaya başladı.
Bu sezon özellikle Batı Karadeniz açıklarında bolca avlanan palamut birkaç gündür Doğu Karadeniz açıklarında avlanmaya başlarken, balıkçılar bekledikleri palamut göçünün sonunda gerçekleştiğini söyledi. Doğu Karadeniz açıklarında başlayan avla birlikte tezgâhlarda palamut tanesi 25-60 TL arasında satılmaya başlandı.
Sezon öncesi balıkçılar bu sezon palamudun bol olacağı yönünde tahminlerde bulunurken, bu tahminleri şu ana kadar hemen hemen gerçekleşti. Bu sezon palamut avında, bir önceki sezona göre 10 kat avcılık olurken, Trabzon Toptancı Balık Hali’ne 1 Eylül-17 Ekim 2022 tarihleri arasında 62 bin 350 kasa palamut geldi. Geçen yılın aynı döneminde ise Trabzon Toptancı Balık Haline yaklaşık 5 bin 500 kasa palamut gelmişti.
15-20 GÜN DAHA BOLLUK VAR
Palamut sezonunda son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Şu ana kadar sezon çok iyi geçiyor, güzel bir palamut sezonu yaşıyoruz. Şu an tekneler Trabzon açıklarında artık bizim sularda da avlanmaya başladı. Bundan sonra daha da bol olacak. Sezon öncesi palamudun bol olacağı yönündeki tahminlerimiz tuttu, bu sezon bol oldu. Geçen sene istavrit bol olmuştu bu sezon palamut bol oldu. Palamutta bolluk 15-20 gün daha sürer diye tahmin ediyoruz."
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