Beklenti anketi yayımlandı: Merkez Bankası faiz tahminleri belli oldu!

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 19 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketi 23 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Katılımcı ekonomistlerin büyük bölümü, politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyor. Ankete katılan 23 ekonomistten 19'u, faizin sabit tutulacağını öngördü. Diğer ekonomistlerden 2’si 100 baz puan, 1’i 150 baz puan ve 1’i ise 350 baz puanlık indirim yapılacağını tahmin etti.

YIL SONU İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ DÜŞÜŞ YÖNLÜ

Haziran ayı toplantısına yönelik medyan tahmin, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde şekillendi.

Ankete göre, ekonomistlerin yıl sonuna dair politika faizi beklentilerinde de düşüş öne çıkıyor. Yıl sonu politika faizi için öngörülen medyan oran yüzde 35,50 oldu.

NİSAN’DA 350 BAZ PUANLIK ARTIŞ YAPILMIŞTI

TCMB, nisan ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,50'den yüzde 46 seviyesine yükseltmişti.