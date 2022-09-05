Belçika Başbakanı De Croo'dan uyarı: Savaş ekonomisine girme riskimiz var
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Birliği'nin (AB) enerji krizine müdahale etmemesi halinde savaş ekonomisine girilebileceği uyarısında bulundu.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Belçika'nın VRT televizyon kanalında son dönemde hızla artan enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Alexander De Croo, ilk önceliklerinin fiyatlardaki artış olduğunu belirterek, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve daha önce konuyu AB Liderler Zirvesi'nde gündeme getirdiğini anımsattı.
De Croo, enerji krizine Avrupa'nın müdahale etmesi gerektiğine işaret ederek, AB Komisyonu'nun bu konuda yavaş adım atmasını eleştirdi.
De Croo, enerji faturaları nedeniyle şirketlerin iflas etmesine veya binlerce insanın sokağa atılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu enerjiden çok daha fazlasıyla ilgili bir kriz. Bu Avrupa kıtasının istikrarı ve güvenliği ile ilgili bir durum. AB Komisyonu müdahale etmezse, gerçek bir savaş ekonomisine girme riskimiz var" diye konuştu.
Başbakan De Croo, doğal gaza tavan fiyat uygulanmasının önemine dikkati çekerek, bu konunun da Avrupa düzeyinde ele alınması ve kararlaştırılması gerektiğini ifade etti.
De Croo ayrıca, geçen ay da artan enerji fiyatları nedeniyle gelecek 5-10 kış sezonunun zorlu geçeceği uyarısında bulunmuştu.
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