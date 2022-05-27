Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı: 'Yüksek enflasyon devam etmektedir'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan raporda "Küresel gıda güvenliğindeki artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviyenin etkisiyle küresel ölçekte yüksek enflasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Mayıs 2022, Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı.
Raporun genel değerlendirme bölümünde bazı ana başlıklar ele alındı.
Raporda genel değerlendirme bölümünde yer alan ana başlıklar şöyle:
-Rusya-Ukrayna çatışması ve Çin’de artan vaka sayılarına karşı alınan karantina önlemleri küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.
-2021 yılı genelinde iç ve dış talebin katkısıyla güçlü bir seyir izleyen iktisadi faaliyet, 2022 yılı ilk çeyreğinde de bu seyrini korumuştur.
-Hanehalkı borçluluğu, iktisadi faaliyetin güçlü seyrinin de etkisiyle 2020 yılı 3. çeyreğinden itibaren azalmış olup, seviye olarak GOÜ ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır.
-Reel sektörün finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklara oranındaki ılımlı seyir korunurken, firmaların likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki iyileşme eğilimi güçlenerek devam etmektedir.
-2022 yılı itibarıyla hızlanan kredi büyümesinde TL firma kredisi kullandırımlarının etkili olduğu görülmektedir.
-Kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir.
-Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki güçlü görünüm korunmaktadır.
-Bankaların kısa ve uzun vadeli likidite göstergelerindeki olumlu görünüm devam ederken, sektörün likidite risklerini yönetebilecek güçlü tamponları bulunmaktadır.
-Banka bilançolarında TL ve YP cinsi aktif ve pasifler arasındaki vade uyumsuzluğu belirgin ölçüde iyileşmiştir.
-2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma eğiliminde olan bankacılık sektörü kârlılığı, son iki çeyrekte artışını sektör geneline yaygın şekilde güçlenerek sürdürmüştür.
-Bankalar olası risklere karşı güçlü sermaye yapısını korumaktadır.
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