Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı: 'Yüksek enflasyon devam etmektedir'

27 Mayıs 2022 Cuma, 10:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Mayıs 2022, Finansal İstikrar Raporu"nu yayımladı.

Raporun genel değerlendirme bölümünde bazı ana başlıklar ele alındı.

Raporda genel değerlendirme bölümünde yer alan ana başlıklar şöyle:

-Rusya-Ukrayna çatışması ve Çin’de artan vaka sayılarına karşı alınan karantina önlemleri küresel iktisadi faaliyet üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır.

-2021 yılı genelinde iç ve dış talebin katkısıyla güçlü bir seyir izleyen iktisadi faaliyet, 2022 yılı ilk çeyreğinde de bu seyrini korumuştur.

-Hanehalkı borçluluğu, iktisadi faaliyetin güçlü seyrinin de etkisiyle 2020 yılı 3. çeyreğinden itibaren azalmış olup, seviye olarak GOÜ ortalamasının oldukça altında bulunmaktadır.

-Reel sektörün finansal yükümlülüklerinin finansal varlıklara oranındaki ılımlı seyir korunurken, firmaların likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki iyileşme eğilimi güçlenerek devam etmektedir.

-2022 yılı itibarıyla hızlanan kredi büyümesinde TL firma kredisi kullandırımlarının etkili olduğu görülmektedir.

-Kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir.

-Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki güçlü görünüm korunmaktadır.

-Bankaların kısa ve uzun vadeli likidite göstergelerindeki olumlu görünüm devam ederken, sektörün likidite risklerini yönetebilecek güçlü tamponları bulunmaktadır.

-Banka bilançolarında TL ve YP cinsi aktif ve pasifler arasındaki vade uyumsuzluğu belirgin ölçüde iyileşmiştir.

-2021 yılının ikinci yarısından itibaren toparlanma eğiliminde olan bankacılık sektörü kârlılığı, son iki çeyrekte artışını sektör geneline yaygın şekilde güçlenerek sürdürmüştür.

-Bankalar olası risklere karşı güçlü sermaye yapısını korumaktadır.