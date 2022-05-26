Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar ve Euro'da son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Karar öncesi kurda yükseliş sürerken kararın açıklanmasının ardından kurda oynamalar başladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:09
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar ve Euro'da son durum
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişe geçti. Karar öncesi saat 13.50'de 16.38 civarında seyreden dolar/TL kuru 16.42 TL seviyesine, 17.53 TL civarında seyreden Euro/TL kuru ise 17.63 seviyesine yükseldi.



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