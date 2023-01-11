Belçika'da yüzlerce polis zam talebiyle eylem düzenledi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce polis, maaşlarında artış ve emeklilik haklarında iyileştirme talebiyle gösteri yaptı.
Belçika'daki sendikaların çağrısıyla yaklaşık 300 polis, Brüksel'deki Federal Polis Merkezi önünde bir araya geldi.
Sendikaların mavi, yeşil ve kırmızı renk yeleklerini giyen polisler, Federal Polis Merkezi önündeki caddeyi trafiğe kapadı.
Protestoya çok sayıda motosikletli ve sivil polis katıldı.
Çevrede meşale yakan polisler, federal hükümetten maaşlarına zam ve emeklilik koşullarına iyileştirilme talep etti.
Belçika'da polisler, sıklıkla ücretler ve emeklilik hakları nedeniyle eylem düzenliyor.
Polisler, uzun yıllardır maaşlarına zam yapılmamasını ve görevlerinin ağır iş kategorisinden çıkarılarak emeklilik yaşlarının yükseltilmesini protesto ediyor.
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