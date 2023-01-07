Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 09:28

Güncelleme: 07.01.2023 - 09:28

Ankara'da 30 Aralık 2022 günü sokak ortasında kurşunlanan ve yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk’ün de bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Dün tutuklanan 4 kişi arasında yer alan ve hakkında başka suçlardan da arama kararı bulunan firari tetikçi Eray Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri belirtilen 2 özel harekat polisinin ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; tutuklanan polisler A.M.G, ve M.C.Ç, ifadelerinde, tetikçi Özyağcı ile olaydan 10 gün önce Ankara’ya geldikleri transporter aracın sahibi olan Mustafa Uzunlar’ın işlettiği otoparkta tanıştıklarını ancak Özyağcı’nın kendisini farklı bir isimle tanıttığını iddia etti.

Polisler, Ankara’ya eğlenmek için geleceklerini, bu nedenle Uzunlar’ın aracını almak için Ataşehir’de işlettiği otoparka gittiklerini öne sürerek, “Bu sırada Özyağcı geldi. Bir hastası olduğunu söyleyerek, ‘Hastamı görmek için ben de sizinle Ankara’ya gelebilir miyim? Masrafa da ortak olurum’ dedi. Biz de kabul ettik. Ankara’ya Eray Özyağcı’yı bıraktıktan sonra bir iki mekanı gezerek aynı gece döndük. Eray’ın kim olduğunu gözaltına alındığımız gece öğrendik. Bizim olayla bir ilgimiz yok” diye konuştu.

"DODO TANIŞTIRDI" DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan transporter aracın sahibi Mustafa Uzunlar, emniyetteki ifadesinde, özel harekat polisleri M.C. Ç, ve A. M. G,'yi tanıyıp tanımadığı sorusuna, “Bu şahıslar 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı Doğukan Çep isimli kişi bizim otoparktaydı. Kendisi bu kişileri polis olarak tanıştırdı. Gelenler 2 kişiydi. 2’si de polis dedi. Bunlardan birinin hatta Özel Harekâtta çalıştığını söyledi” yanıtını vermişti.