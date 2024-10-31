Belediyelerin SGK prim borçları 140 milyar liraya ulaştı: Işıkhan'dan açıklamalar

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:01

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Işıkhan, son birkaç haftada belediyelerden 7,9 milyar lira nakit ödeme aldıklarını belirtti. Işıkhan, belediyelerle iletişimlerinin kesintisiz sürdüğünü ve parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerle iletişim kalıpları kurduklarını ifade etti.

BORÇLAR TAKSİTLENDİRİLİYOR

Işıkhan, belediyelerin borçlarını taksitlendirdiklerini vurgulayarak, “Belediyelerin araçlarına veya bankadaki hesaplarına hemen ipotek koymuyoruz. Bir belediye bize bir adım attığında, biz Bakanlık olarak 10 adım atıyoruz” dedi.

31 Mart'ta 96 milyar lira olan belediyelerin borçlarının, şu anda 140 milyara ulaştığını kaydeden Işıkhan, bu artışın günlük olarak eklenen faizlerden kaynaklandığını bildirdi. Son olarak, belediye başkanlarına yönelik bir uyarıda bulunarak, “Bunları faiziyle de eninde sonunda tahsil edeceğiz” ifadesini kullandı.